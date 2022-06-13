***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.06.2022 20:08
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 13/06/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak finansal tablo ve raporları denetlemek ve bu konulardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilmiştir.
Bilgilerinize arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037031
BIST
18:052.510
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -32,96
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.506
18:0517,2367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1263
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
18:0518,0920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0804
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
18:051.014,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -15,18
|Açılış
|: 1.014,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.011,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|23,76
|392.328.705
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.675.198
|% 10,00
|
|PENTA
|430,60
|58.527.174
|% 9,99
|
|DOBUR
|48,92
|13.305.490
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|156.310.358
|% 9,96
|
|TSGYO
|5,48
|73.707.772
|% -9,87
|
|DAGHL
|25,04
|3.744.662
|% -8,28
|
|GESAN
|30,30
|196.552.012
|% -7,57
|
|TMSN
|29,76
|324.237.177
|% -7,35
|
|CRFSA
|35,80
|199.119.258
|% -6,92
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,64
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% -6,32
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% -6,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% -0,42
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,25
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% -3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2344
|17,2367
|% 0,74
|
|Euro
|18,0545
|18,0920
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,9156
|21,0205
|% -0,43
|
|Frank
|17,2543
|17,3582
|% 0,05
|
|Riyal
|4,5841
|4,6071
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-42,43
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-15,18
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.717
|6.849
|-91,00
|
|Yarım
|3.298
|3.350
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.675
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,33
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,25
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,12
|