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***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

24.05.2023 18:04
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24/05/2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   Şirketimizin 24/05/2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak finansal tablo ve raporları denetlemek ve bu konulardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilmiştir.
Bilgilerinize arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153443


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PSDTC 29,04 13.344.266 % 10,00  
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Tam 9.359 9.616 -12,47  
Yarım 4.622 4.733 -68,00  
Çeyrek 2.304 2.359 -27,00  
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Gümüş Gr. 14,81 14,82 -0,15  
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