***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
19.12.2022 15:08
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesi pdf olrak ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/12/2021 04/01/2022 10487
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088417
BIST
15:575.375
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 160,87
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.383
En Düşük
5.268
15:5718,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
15:5719,8900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0350
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,9700
En Düşük
19,8800
15:571.075,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.075,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler15:57
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.092.405.713
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|DOHOL
|10,02
|2.087.798.499
|% 9,99
|
|PLTUR
|13,32
|2.709.022
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|21.023.631
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|7.059.780
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|57.077.884
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,93
|861.749.644
|% -9,77
|
|YKBNK
|12,79
|10.594.565.338
|% 8,85
|
|PETKM
|19,91
|7.532.706.683
|% 3,81
|
|THYAO
|143,30
|5.174.597.489
|% 2,87
|
|ISCTR
|13,57
|5.123.640.112
|% 9,17
|
|AKBNK
|20,50
|4.711.453.206
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,79
|10.594.565.338
|% 8,85
|
|EKGYO
|8,36
|3.392.278.749
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,57
|5.123.640.112
|% 9,17
|
|PETKM
|19,91
|7.532.706.683
|% 3,81
|
|ALBRK
|3,82
|1.206.981.824
|% 9,46
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6498
|18,6532
|% 0,01
|
|Euro
|19,8800
|19,8900
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,6645
|22,7782
|% 0,22
|
|Frank
|19,9344
|20,0545
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% -0,04
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|2,39
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|1,26
|
|Cumhuriyet
|7.221
|7.330
|5,00
|
|Tam
|7.257
|7.305
|47,00
|
|Yarım
|3.515
|3.571
|23,00
|
|Çeyrek
|1.763
|1.785
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|0,82
|