***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 20:57
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 847.000.000 -334.413.453 -519.975 37.882.378 7.852.641 -29.307.082 368.044.055 896.538.564 37.562.016 934.100.580
Transferler
2.633.818 365.410.237 -368.044.055
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
73.694.815 228.809.048 8.416.380 237.225.428
Dönem Karı (Zararı)
73.694.815 73.694.815 2.406.701 76.101.516
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.563 155.107.670 0 155.114.233 6.009.679 161.123.912
Dönem Sonu Bakiyeler
847.000.000 -334.413.453 -513.412 192.990.048 10.486.459 336.103.155 73.694.815 1.125.347.612 45.978.396 1.171.326.008
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 1.025.000.000 93.660.171 -334.413.453 -580.920 91.334.573 10.486.459 336.103.155 617.761.842 1.839.351.827 60.810.825 1.900.162.652
Transferler
2.776.377 614.985.465 -617.761.842
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.842 -124.028.566 158.334.223 34.370.499 -831.378 33.539.121
Dönem Karı (Zararı)
0 158.334.223 158.334.223 3.974.132 162.308.355
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.842 -124.028.566 -123.963.724 -4.805.510 -128.769.234
Dönem Sonu Bakiyeler
14 1.025.000.000 93.660.171 -334.413.453 -516.078 -32.693.993 13.262.836 951.088.620 158.334.223 1.873.722.326 59.979.447 1.933.701.773
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
282.259.580 -101.731.905
Dönem Karı (Zararı)
162.308.355 76.101.516
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
162.308.355 76.101.516
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
566.027 -7.327.957
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 7.447.850 2.868.367
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.385.452 -1.297.860
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.385.452 -1.297.860
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.113.566 583.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
906.494 583.027
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 207.072 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.935.066 38.711.183
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.103.020 -1.536.453
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 35.038.086 40.247.636
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -63.491.685
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -63.491.685
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-39.545.003 15.818.813
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -519.802
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -519.802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
131.678.900 -168.110.134
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.997.545 786.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-70.997.545 786.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.731.915 -2.238.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.731.915 -2.238.436
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.332.255 -44.889.786
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
81.181.677 4.536.188
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.115.278 50.363.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
81.115.278 50.363.273
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.316.913 -167.755.864
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.316.913 -167.755.864
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.998.407 -8.911.955
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
294.553.282 -99.336.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -188.304
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -12.293.702 -2.207.026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.514.720 -3.788.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 519.802
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 519.802
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.051.353 -4.308.251
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -15.051.353 -4.308.251
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
536.633 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-188.419.365 97.883.064
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
257.447.199 1.204.983.496
Kredilerden Nakit Girişleri
257.447.199 1.204.983.496
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-411.908.498 -1.068.606.655
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-411.908.498 -1.068.606.655
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -1.023.000 217.406
Ödenen Faiz
16 -35.038.086 -40.247.636
Alınan Faiz
16 2.103.020 1.536.453
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.325.495 -7.637.290
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-83.785.238 -26.959.019
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.459.743 -34.596.309
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 43.846.416 59.133.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 39.386.673 24.537.108
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 39.386.673 43.846.416
Ticari Alacaklar
809.740.164 737.357.167
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 6.526.612 289.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 803.213.552 737.067.203
Diğer Alacaklar
474.589 48.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
474.589 48.674
Stoklar
7 229.998.712 242.330.967
Peşin Ödenmiş Giderler
11.404.130 92.692.707
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.404.130 92.692.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25.413
Diğer Dönen Varlıklar
2.338.271 19.020.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.338.271 19.020.554
ARA TOPLAM
1.093.342.539 1.135.321.898
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
26.145 562.778
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.093.368.684 1.135.884.676
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
112.496 562.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
112.496 562.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.212.400.000 2.212.400.000
Maddi Duran Varlıklar
9 42.498.659 33.927.896
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.350.229 2.209.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
742.684 827.237
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 742.684 827.237
Peşin Ödenmiş Giderler
119.994 13.094
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 119.994 13.094
Ertelenmiş Vergi Varlığı
433.651 346.936
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.258.657.713 2.250.287.729
TOPLAM VARLIKLAR
3.352.026.397 3.386.172.405
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
490.347.471 641.337.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
490.347.471 641.337.934
Banka Kredileri
12 490.347.471 641.337.934
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
126.135.213 105.282.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
126.135.213 105.282.551
Banka Kredileri
12 123.774.243 104.236.776
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.360.970 1.045.775
Diğer Finansal Yükümlülükler
12 88.745 396.322
Ticari Borçlar
368.272.417 287.157.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 5.394 5.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 368.267.023 287.151.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.799.986 2.888.693
Diğer Borçlar
159.000 79.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
159.000 79.380
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.608.481 17.610.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 23.608.481 17.610.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 13.486.372 4.707.330
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.880.056 2.084.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.279.547 1.691.446
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 600.509 393.437
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.731.568 10.246.375
ARA TOPLAM
1.042.509.309 1.071.790.681
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.042.509.309 1.071.790.681
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
199.085.950 222.179.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
199.085.950 222.179.227
Banka Kredileri
12 190.620.440 213.321.166
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 8.465.510 8.858.061
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.160.527 1.923.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.160.527 1.923.187
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 174.568.838 190.116.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
375.815.315 414.219.072
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.418.324.624 1.486.009.753
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.873.722.326 1.839.351.827
Ödenmiş Sermaye
14 1.025.000.000 1.025.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 93.660.171 93.660.171
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-334.413.453 -334.413.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-516.078 -580.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-516.078 -580.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-516.078 -580.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.693.993 91.334.573
Yabancı Para Çevrim Farkları
-32.693.993 91.334.573
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.262.836 10.486.459
Yasal Yedekler
13.262.836 10.486.459
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
951.088.620 336.103.155
Net Dönem Karı veya Zararı
158.334.223 617.761.842
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.979.447 60.810.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.933.701.773 1.900.162.652
TOPLAM KAYNAKLAR
3.352.026.397 3.386.172.405
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 1.749.459.331 980.587.687 919.027.418 470.806.057
Satışların Maliyeti
15 -1.564.125.907 -892.154.256 -823.820.039 -421.030.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
185.333.424 88.433.431 95.207.379 49.776.057
BRÜT KAR (ZARAR)
185.333.424 88.433.431 95.207.379 49.776.057
Genel Yönetim Giderleri
-21.822.648 -8.060.346 -12.525.480 -4.794.380
Pazarlama Giderleri
-32.486.475 -15.886.803 -14.848.096 -7.494.310
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
54.370.369 98.662.674 28.231.828 47.120.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-28.235.336 -96.193.329 -8.412.867 -45.909.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
157.159.334 66.955.627 87.652.764 38.699.023
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 64.011.487 64.011.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
-1.460.916 -335.602 1.831.762 1.530.818
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
155.698.418 130.631.512 89.484.526 104.241.328
Finansman Gelirleri
16 2.103.020 1.536.453 1.031.763 162.457
Finansman Giderleri
16 -35.038.086 -40.247.636 -14.860.624 -27.176.003
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
122.763.352 91.920.329 75.655.665 77.227.782
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39.545.003 -15.818.813 20.758.866 -20.340.905
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -20.231.938 -5.480.593 -12.697.156 -3.273.567
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 59.776.941 -10.338.220 33.456.022 -17.067.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
162.308.355 76.101.516 96.414.531 56.886.877
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
162.308.355 76.101.516 96.414.531 56.886.877
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.974.132 2.406.701 21.177.792 9.544.393
Ana Ortaklık Payları
158.334.223 73.694.815 75.236.739 47.342.484
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
64.842 6.563 84.681 272.284
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
64.842 6.563 84.681 272.284
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-128.834.076 161.117.349 -79.286.338 187.862.801
Yabancı Para Çevrim Farkları
-128.834.076 161.117.349 -79.286.338 187.862.801
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-128.834.076 161.117.349 -79.286.338 187.862.801
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-128.769.234 161.123.912 -79.201.657 188.135.085
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.539.121 237.225.428 17.212.874 245.021.962
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-831.378 8.416.378 -608.246 8.948.612
Ana Ortaklık Payları
34.370.499 228.809.050 17.821.120 236.073.350
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056939
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