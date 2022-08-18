***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 847.000.000 -334.413.453 -519.975 37.882.378 7.852.641 -29.307.082 368.044.055 896.538.564 37.562.016 934.100.580Transferler2.633.818 365.410.237 -368.044.055Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)73.694.815 228.809.048 8.416.380 237.225.428Dönem Karı (Zararı)73.694.815 73.694.815 2.406.701 76.101.516Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.563 155.107.670 0 155.114.233 6.009.679 161.123.912Dönem Sonu Bakiyeler847.000.000 -334.413.453 -513.412 192.990.048 10.486.459 336.103.155 73.694.815 1.125.347.612 45.978.396 1.171.326.008Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 1.025.000.000 93.660.171 -334.413.453 -580.920 91.334.573 10.486.459 336.103.155 617.761.842 1.839.351.827 60.810.825 1.900.162.652Transferler2.776.377 614.985.465 -617.761.842Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)64.842 -124.028.566 158.334.223 34.370.499 -831.378 33.539.121Dönem Karı (Zararı)0 158.334.223 158.334.223 3.974.132 162.308.355Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)64.842 -124.028.566 -123.963.724 -4.805.510 -128.769.234Dönem Sonu Bakiyeler14 1.025.000.000 93.660.171 -334.413.453 -516.078 -32.693.993 13.262.836 951.088.620 158.334.223 1.873.722.326 59.979.447 1.933.701.773Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI282.259.580 -101.731.905Dönem Karı (Zararı)162.308.355 76.101.516Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)162.308.355 76.101.516Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler566.027 -7.327.957Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 7.447.850 2.868.367Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.385.452 -1.297.860Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.385.452 -1.297.860Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.113.566 583.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler906.494 583.027Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 207.072 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32.935.066 38.711.183Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -2.103.020 -1.536.453Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 35.038.086 40.247.636Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -63.491.685Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -63.491.685Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-39.545.003 15.818.813Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -519.802Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -519.802İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler131.678.900 -168.110.134Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-70.997.545 786.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-70.997.545 786.446Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.731.915 -2.238.436İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)16.731.915 -2.238.436Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12.332.255 -44.889.786Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)81.181.677 4.536.188Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler81.115.278 50.363.273İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)81.115.278 50.363.273Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.316.913 -167.755.864İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.316.913 -167.755.864Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.998.407 -8.911.955Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları294.553.282 -99.336.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -188.304Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -12.293.702 -2.207.026YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.514.720 -3.788.449Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 519.802Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 519.802Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.051.353 -4.308.251Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -15.051.353 -4.308.251Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)536.633 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-188.419.365 97.883.064Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri257.447.199 1.204.983.496Kredilerden Nakit Girişleri257.447.199 1.204.983.496Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-411.908.498 -1.068.606.655Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-411.908.498 -1.068.606.655Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -1.023.000 217.406Ödenen Faiz16 -35.038.086 -40.247.636Alınan Faiz16 2.103.020 1.536.453YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.325.495 -7.637.290Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-83.785.238 -26.959.019NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.459.743 -34.596.309DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 43.846.416 59.133.417DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 39.386.673 24.537.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 39.386.673 43.846.416Ticari Alacaklar809.740.164 737.357.167İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 6.526.612 289.964İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 803.213.552 737.067.203Diğer Alacaklar474.589 48.674İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar474.589 48.674Stoklar7 229.998.712 242.330.967Peşin Ödenmiş Giderler11.404.130 92.692.707İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 11.404.130 92.692.707Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25.413Diğer Dönen Varlıklar2.338.271 19.020.554İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.338.271 19.020.554ARA TOPLAM1.093.342.539 1.135.321.898Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar26.145 562.778TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.093.368.684 1.135.884.676DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar112.496 562.630İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar112.496 562.630Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 2.212.400.000 2.212.400.000Maddi Duran Varlıklar9 42.498.659 33.927.896Kullanım Hakkı Varlıkları2.350.229 2.209.936Maddi Olmayan Duran Varlıklar742.684 827.237Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 742.684 827.237Peşin Ödenmiş Giderler119.994 13.094İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 119.994 13.094Ertelenmiş Vergi Varlığı433.651 346.936TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.258.657.713 2.250.287.729TOPLAM VARLIKLAR3.352.026.397 3.386.172.405KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar490.347.471 641.337.934İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar490.347.471 641.337.934Banka Kredileri12 490.347.471 641.337.934Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları126.135.213 105.282.551İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları126.135.213 105.282.551Banka Kredileri12 123.774.243 104.236.776Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 2.360.970 1.045.775Diğer Finansal Yükümlülükler12 88.745 396.322Ticari Borçlar368.272.417 287.157.139İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,6 5.394 5.394İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 368.267.023 287.151.745Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.799.986 2.888.693Diğer Borçlar159.000 79.380İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar159.000 79.380Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.608.481 17.610.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 23.608.481 17.610.074Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 13.486.372 4.707.330Kısa Vadeli Karşılıklar2.880.056 2.084.883Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.279.547 1.691.446Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 600.509 393.437Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.731.568 10.246.375ARA TOPLAM1.042.509.309 1.071.790.681TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.042.509.309 1.071.790.681UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar199.085.950 222.179.227İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar199.085.950 222.179.227Banka Kredileri12 190.620.440 213.321.166Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 8.465.510 8.858.061Uzun Vadeli Karşılıklar2.160.527 1.923.187Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.160.527 1.923.187Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 174.568.838 190.116.658TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER375.815.315 414.219.072TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.418.324.624 1.486.009.753ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.873.722.326 1.839.351.827Ödenmiş Sermaye14 1.025.000.000 1.025.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 93.660.171 93.660.171Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-334.413.453 -334.413.453Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-516.078 -580.920Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-516.078 -580.920Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-516.078 -580.920Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-32.693.993 91.334.573Yabancı Para Çevrim Farkları-32.693.993 91.334.573Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.262.836 10.486.459Yasal Yedekler13.262.836 10.486.459Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları951.088.620 336.103.155Net Dönem Karı veya Zararı158.334.223 617.761.842Kontrol Gücü Olmayan Paylar59.979.447 60.810.825TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.933.701.773 1.900.162.652TOPLAM KAYNAKLAR3.352.026.397 3.386.172.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.749.459.331 980.587.687 919.027.418 470.806.057Satışların Maliyeti15 -1.564.125.907 -892.154.256 -823.820.039 -421.030.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)185.333.424 88.433.431 95.207.379 49.776.057BRÜT KAR (ZARAR)185.333.424 88.433.431 95.207.379 49.776.057Genel Yönetim Giderleri-21.822.648 -8.060.346 -12.525.480 -4.794.380Pazarlama Giderleri-32.486.475 -15.886.803 -14.848.096 -7.494.310Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler54.370.369 98.662.674 28.231.828 47.120.660Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-28.235.336 -96.193.329 -8.412.867 -45.909.004ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)157.159.334 66.955.627 87.652.764 38.699.023Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 64.011.487 64.011.487Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)-1.460.916 -335.602 1.831.762 1.530.818Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)155.698.418 130.631.512 89.484.526 104.241.328Finansman Gelirleri16 2.103.020 1.536.453 1.031.763 162.457Finansman Giderleri16 -35.038.086 -40.247.636 -14.860.624 -27.176.003Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)122.763.352 91.920.329 75.655.665 77.227.782Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri39.545.003 -15.818.813 20.758.866 -20.340.905Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -20.231.938 -5.480.593 -12.697.156 -3.273.567Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 59.776.941 -10.338.220 33.456.022 -17.067.338SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)162.308.355 76.101.516 96.414.531 56.886.877DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)162.308.355 76.101.516 96.414.531 56.886.877Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.974.132 2.406.701 21.177.792 9.544.393Ana Ortaklık Payları158.334.223 73.694.815 75.236.739 47.342.484Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar64.842 6.563 84.681 272.284Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)64.842 6.563 84.681 272.284Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-128.834.076 161.117.349 -79.286.338 187.862.801Yabancı Para Çevrim Farkları-128.834.076 161.117.349 -79.286.338 187.862.801Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-128.834.076 161.117.349 -79.286.338 187.862.801Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-128.769.234 161.123.912 -79.201.657 188.135.085TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.539.121 237.225.428 17.212.874 245.021.962Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-831.378 8.416.378 -608.246 8.948.612Ana Ortaklık Payları34.370.499 228.809.050 17.821.120 236.073.350http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056939BIST