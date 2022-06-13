***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.06.2022 19:47
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 17.05.2022
Genel Kurul Tarihi 13.06.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres Çobançeşme Mah. Kımız sok. No:16/1, Giriş Kat, -3.Kat
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması
10 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es¸ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilekler ve temenniler
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 yılı Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 13/06/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin toplantı tutanağı ile hazirun cetveli ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize arz olunur
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 İMZALI FİZİKİ HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13/06/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin toplantı tutanağı ile hazirun cetveli ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize arz olunur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037027
BIST