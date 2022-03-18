***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
18.03.2022 13:45
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin rapor PDF olarak ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011352
BIST
13:542.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 8,17
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
13:5414,8147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1129
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8183
En Düşük
14,6600
13:5416,3640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0385
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
13:54920,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,76
|Açılış
|: 920,59
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler13:52
|PENTA
|381,10
|42.100.322
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|236.328
|% 9,67
|
|CMBTN
|223,70
|32.064.906
|% 8,43
|
|CRDFA
|2,13
|13.765.085
|% 7,58
|
|IDEAS
|18,79
|7.708.356
|% 7,43
|
|PKENT
|354,00
|24.546.842
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|22.252.982
|% -9,72
|
|ORCAY
|19,70
|121.136.694
|% -5,29
|
|GARFA
|12,42
|2.563.006
|% -4,61
|
|OYLUM
|4,80
|3.177.238
|% -4,57
|
|THYAO
|28,06
|1.657.465.053
|% 0,72
|
|EREGL
|35,96
|1.072.131.086
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,88
|989.837.376
|% -0,73
|
|PETKM
|8,58
|740.897.002
|% 1,42
|
|SASA
|53,95
|617.436.808
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,55
|440.167.216
|% 2,60
|
|KARSN
|4,41
|455.304.174
|% 5,76
|
|PETKM
|8,58
|740.897.002
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,48
|244.627.974
|% 1,75
|
|KRDMD
|14,88
|989.837.376
|% -0,73
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8032
|14,8125
|% 0,75
|
|Euro
|16,3474
|16,3611
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,3796
|19,4768
|% 0,67
|
|Frank
|15,7686
|15,8636
|% 1,03
|
|Riyal
|3,9341
|3,9538
|% 0,82
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-10,14
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.063
|6.216
|5,68
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|2,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,20
|