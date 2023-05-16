***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
16.05.2023 15:13
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin gerçekleşme ve değerlendirme raporu ekte buılunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151675
BIST
16:564.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 51,46
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.573
En Düşük
4.406
16:5619,7117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0574
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
16:5621,4265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0631
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
16:561.272,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.272,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler16:54
|SDTTR
|96,25
|169.980.079
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,88
|8.723.044
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.867.777
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|908.714.458
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,30
|120.024.744
|% 9,96
|
|DAGHL
|14,20
|107.715.528
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|546.686.712
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,35
|5.523.582.676
|% -9,78
|
|AKBNK
|15,80
|5.287.782.733
|% -9,04
|
|YKBNK
|9,53
|6.612.392.853
|% -8,98
|
|KCHOL
|79,40
|8.338.368.687
|% -8,94
|
|YKBNK
|9,53
|6.612.392.853
|% -8,98
|
|ISCTR
|11,35
|5.523.582.676
|% -9,78
|
|AKBNK
|15,80
|5.287.782.733
|% -9,04
|
|THYAO
|132,80
|4.949.490.017
|% 6,75
|
|YKBNK
|9,53
|6.612.392.853
|% -8,98
|
|ISCTR
|11,35
|5.523.582.676
|% -9,78
|
|AKBNK
|15,80
|5.287.782.733
|% -9,04
|
|EKGYO
|6,22
|1.306.676.211
|% 4,89
|
|GARAN
|27,64
|3.184.907.309
|% -7,25
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6974
|19,7301
|% 0,39
|
|Euro
|21,4168
|21,4281
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,6072
|24,7306
|% 0,22
|
|Frank
|21,9422
|22,0743
|% 0,35
|
|Riyal
|5,2416
|5,2679
|% 0,28
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-137,00
|
|Tam
|9.031
|9.280
|-125,43
|
|Yarım
|4.454
|4.592
|-79,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.289
|-47,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,59
|75,59
|0,36
|
Seans Raporu
16:54
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17:09XU030
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Yüzde 5.39 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 326, 167 adet işlem
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17:08PSGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 428, 908 adet işlem
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17:07GMTAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 11.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 115, 736 adet işlem