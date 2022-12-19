***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
19.12.2022 15:09
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088418
BIST
15:585.370
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 155,94
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.383
En Düşük
5.268
15:5818,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
15:5819,7849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0195
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
15:581.075,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.075,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler15:56
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.092.207.146
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.698.832
|% 9,99
|
|DOHOL
|10,02
|2.077.143.061
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|21.023.631
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|7.046.655
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|56.998.947
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,96
|826.304.168
|% -9,56
|
|YKBNK
|12,79
|10.555.025.940
|% 8,85
|
|PETKM
|19,85
|7.455.006.392
|% 3,49
|
|THYAO
|143,40
|5.134.081.456
|% 2,94
|
|ISCTR
|13,58
|5.066.853.301
|% 9,25
|
|AKBNK
|20,50
|4.704.294.011
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,79
|10.555.025.940
|% 8,85
|
|EKGYO
|8,35
|3.388.819.095
|% 1,58
|
|ISCTR
|13,58
|5.066.853.301
|% 9,25
|
|PETKM
|19,85
|7.455.006.392
|% 3,49
|
|ALBRK
|3,81
|1.205.626.068
|% 9,17
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6485
|18,6502
|% -0,01
|
|Euro
|19,7790
|19,7873
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6608
|22,7744
|% 0,20
|
|Frank
|19,9336
|20,0537
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,04
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,76
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.217
|7.326
|1,00
|
|Tam
|7.255
|7.303
|45,00
|
|Yarım
|3.513
|3.570
|22,00
|
|Çeyrek
|1.762
|1.785
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|0,68
|