***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kar Dağıtım KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 17.05.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.06.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMBTL00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, MOBTL, TREMBTL00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMBTL00017 0 0B Grubu, MOBTL, TREMBTL00025 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 13/06/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.Bilgilerinize arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kâr Payı Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.025.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.138.598,56* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 654.402.097 73.489.604,884. Vergiler ( - ) 15.462.463 17.962.069,375. Net Dönem Kârı 638.939.634 55.527.535,516. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.776.376,78 2.776.376,788. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 636.163.257,22 52.751.158,73Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 636.163.257,22 52.751.158,7311. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 636.163.257,22 52.751.158,7320. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulumuzun 17/05/2022 tarihli toplantısında, yapılması planlanan 2021 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesinin Kârın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 14. maddesi ve Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde kâr dağıtımı yapılmamasının önerilmesine karar verilmiş olup, hazırlanan kar dağıtım tablosu ekte bilginize sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037029BIST