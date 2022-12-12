***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.12.2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesine uyum kapsamında, Sermaye piyasası faaliyetleri düzey 3 ve kurumsal yönetim derecelendirme lisansları sahibi Serkan Doğru'nun Yatırımcı ilişkileri Yöneticsii ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086638BIST