***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2023 18:05
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24/05/2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Aydın MISTAÇOĞLU, Orkun Yücel KUBANÇ, Gül Hikmet MISTAÇOĞLU, Dursun Ali ALP, Saim KILIÇ ve Eyüp Vural AYDIN seçilmişlerdir.
Genel Kurul toplantısı sonrasında yapılan aynı tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Yönetim Kurulu Başkanı : Aydın MISTAÇOĞLU
Başkan Vekili : Orkun Yücel KUBANÇ
Üye : Gül Hikmet MISTAÇOĞLU
Bağımsız Üye : Dursun Ali ALP
Bağımsız Üye : Saim KILIÇ
Bağımsız Üye : Eyüp Vural AYDIN
Bilgilerinize arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153444
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -46,05
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
18:0519,8931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0364
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
18:0521,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0372
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
18:051.259,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.259,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|TLMAN
|48,84
|27.609.601
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,46
|264.613.350
|% -9,98
|
|ONCSM
|81,70
|291.621.967
|% -9,97
|
|MARKA
|23,50
|556.386
|% -9,96
|
|POLTK
|2.545,50
|59.618.230
|% -9,59
|
|BVSAN
|43,74
|248.164.527
|% -7,53
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 1,30
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% -1,19
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% -1,54
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% -0,90
|
|KCHOL
|72,60
|1.675.386.617
|% -3,33
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% -1,75
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,88
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% -1,14
|
|AKBNK
|13,95
|1.395.421.340
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8891
|19,8931
|% 0,18
|
|Euro
|21,4132
|21,4388
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,5131
|24,6360
|% -0,21
|
|Frank
|21,8940
|22,0259
|% -0,15
|
|Riyal
|5,2881
|5,3146
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|-6,55
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.616
|4.736
|-65,00
|
|Çeyrek
|2.301
|2.361
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,85
|14,87
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,22
|78,22
|1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
-
17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
-
17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem