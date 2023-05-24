***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24/05/2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Aydın MISTAÇOĞLU, Orkun Yücel KUBANÇ, Gül Hikmet MISTAÇOĞLU, Dursun Ali ALP, Saim KILIÇ ve Eyüp Vural AYDIN seçilmişlerdir.Genel Kurul toplantısı sonrasında yapılan aynı tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:Yönetim Kurulu Başkanı : Aydın MISTAÇOĞLUBaşkan Vekili : Orkun Yücel KUBANÇÜye : Gül Hikmet MISTAÇOĞLUBağımsız Üye : Dursun Ali ALPBağımsız Üye : Saim KILIÇBağımsız Üye : Eyüp Vural AYDINBilgilerinize arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153444BIST