***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24/05/2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan tescile tabi kararlar 05/06/2023 tarih ve 10845 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş olup, ilgili ticaret sicil gazetesi ekte yer almaktadır. Bilgilerinize arz olunurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156461BIST