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***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

28.12.2021 16:14
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen F


***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ektedir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986608


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RODRG 19,36 6.170.897 % 10,00  
YEOTK 58,35 123.818.169 % 9,99  
EDATA 19,82 15.002.703 % 9,99  
PRKAB 48,92 9.678.920 % 9,98  
ALGYO 31,76 89.885.824 % 9,97  
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Dolar 11,8287 11,8520 % 2,62  
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Riyal 3,1300 3,1457 % 1,89  
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Altın Ons 1.819 1.819 6,58  
Altın Gr. 693 693 18,70  
Cumhuriyet 4.647 4.717 207,00  
Tam 4.632 4.753 210,88  
Yarım 2.239 2.299 102,01  
Çeyrek 1.123 1.150 51,00  
Gümüş.Ons 23,36 23,40 0,32  
Gümüş Gr. 8,90 8,91 0,32  
B. Petrol 79,06 79,06 0,84  
Seans Raporu 16:46
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