***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
28.12.2021 16:14
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986608
BIST
16:481.873
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -23,85
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.873
16:4811,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,3090
|Açılış
|: 23,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 23,0100
|
11,9859
En Düşük
11,4819
16:4813,4270
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,3456
|Açılış
|: 8,8874
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5887
|
13,5579
En Düşük
13,0195
16:48689,85
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 15,60
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:46
|RODRG
|19,36
|6.170.897
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|123.818.169
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|15.002.703
|% 9,99
|
|PRKAB
|48,92
|9.678.920
|% 9,98
|
|ALGYO
|31,76
|89.885.824
|% 9,97
|
|SEYKM
|13,73
|10.398.284
|% -9,97
|
|DOBUR
|71,30
|11.806.185
|% -9,97
|
|TRILC
|12,30
|183.366.368
|% -8,35
|
|ROYAL
|3,31
|304.259
|% -7,54
|
|BASCM
|9,81
|115.551
|% -7,19
|
|GARAN
|11,48
|1.296.183.204
|% -1,63
|
|SASA
|51,25
|1.288.184.786
|% -0,19
|
|SISE
|13,67
|1.142.160.603
|% 0,89
|
|EREGL
|28,56
|1.011.460.534
|% -0,56
|
|EKGYO
|2,22
|885.972.449
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,22
|885.972.449
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,50
|635.770.121
|% -4,37
|
|GARAN
|11,48
|1.296.183.204
|% -1,63
|
|ODAS
|1,35
|148.270.246
|% -0,74
|
|KRDMD
|9,20
|790.984.209
|% -1,92
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8287
|11,8520
|% 2,62
|
|Euro
|13,3834
|13,4276
|% 2,65
|
|Sterlin
|15,8235
|15,9028
|% 2,06
|
|Frank
|12,8216
|12,8988
|% 2,07
|
|Riyal
|3,1300
|3,1457
|% 1,89
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|6,58
|
|Altın Gr.
|693
|693
|18,70
|
|Cumhuriyet
|4.647
|4.717
|207,00
|
|Tam
|4.632
|4.753
|210,88
|
|Yarım
|2.239
|2.299
|102,01
|
|Çeyrek
|1.123
|1.150
|51,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|8,90
|8,91
|0,32
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|0,84
|