***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Çobançeşme Mah., Kımız Sok., No.16/1, Giriş Kat, – 3. Kat Bahçelievler / İstanbulİnternet Adresi www.mobiltel.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@mobiltel.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOrkun Yücel Kubanç Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür 16.03.2011 0212 454 10 00 info@mobiltel.com.tr - -Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin faaliyet konusu Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinde de belirtildiği gibi temel olarak Türkiye'ye umumi telefon hatları, özel telefon hatları, yüksek ve düşük hızda data, faks, video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetlerini sağlamak, her çeşit telefon, cep ve mobil telefonları telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları, nakil vasıtaları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarını, haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın dağıtımı, kiralanması ve başka suretle teminini sağlama, burada sayılan faaliyetler de dahil olmak üzere, program sorumluluklarının yürütülmesini teminen teknik, pazarlama, işletme türlerinin sözleşmeler ile teminini yapmaktır.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 25.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 7000000 TRY 0,68 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 1018000000 TRY 99,32 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYDIN MISTAÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 22.10.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Mıstaçoğlu Holding A.Ş./Bishkek Park LLC/MBX İletişim Hizmetleri A.Ş./Mıstaçoğlu Teknoloji A.Ş./Mıstaçoğlu Bilişim Hizmetleri A.Ş./ AGM Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş./ Silkroad Ltd. Şti. /BRN Ltd. Şti. /MG Ltd. Şti.'nde Pay Sahibi Evet 70.24 A + B Bağımsız Üye DeğilORKUN YÜCEL KUBANÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 23.09.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür Netop IoT Network Operatör Euro B.V.'de Pay Sahibi Evet 0 - Bağımsız Üye DeğilAZER BEDİRHANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.09.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Finans Direktörü - Evet 0 - Bağımsız Üye DeğilEYÜP VURAL AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 23.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi PHD Strateji Danışmanlık A.Ş. ve İstanbul PPPCOE Alt Yapı Yatırımları A.Ş.'de Pay Sahibi Evet 0 - Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-BaşkanDURSUN ALİ ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 23.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Çağdaş Faktoring A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeSAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 23.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş./ Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş./ Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş./ Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerORKUN YÜCEL KUBANÇ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür Mühendis Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür Netop IoT Network Operatör Euro B.V.'de Pay SahibiNECDET GEÇGELDİ Satış Direktörü Satış Direktörü -GÜLSÜM ATIL Pazarlama Direktörü Pazarlama Direktörü -BERKANT ÖZKURT Bilgi Teknolojileri Direktörü Bilgi Teknolojileri Direktörü -FULYA BOYACI İnsan Kaynakları Direktörü İnsan Kaynakları Direktörü -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMobiltel Turizm Yatırım A.Ş. Mobiltel Turizm Yatırım A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 45000000 45000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık