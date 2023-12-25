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***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.12.2023 13:49
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET ULUBAY Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - -
AZER BEDİRHANLI Finans Direktörü Üst Düzey Yönetici Finans Direktörü -
NECDET GEÇGELDİ Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Direktörü -
GÜLSÜM ATIL Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Pazarlama Direktörü -
NİHAN SAVAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
HÜSEYİN ŞAHİN Bilgi Teknolojileri Müdürü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228602


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BIST En Aktif Hisseler15:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 51,15 33.465.134 % 8,09  
DIRIT 9,65 1.115.376 % 7,22  
PRZMA 32,68 55.278.776 % 7,15  
POLHO 11,89 73.744.616 % 5,22  
KBORU 49,44 1.646.967.500 % 4,79  
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15:41 Alış Satış %  
Dolar 29,2107 29,2503 % 0,14  
Euro 32,0907 32,0935 % -0,41  
Sterlin 36,9672 37,1526 % -0,08  
Frank 33,9615 34,1660 % -0,13  
Riyal 7,7615 7,8004 % -0,03  
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15:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,17 24,22 % 0,66  
Platin 970,66 980,34 % 0,66  
Paladyum 1.202,35 1.207,70 % 0,66  
Brent Pet. 79,18 79,18 % 0,66  
Altın Ons 2.052,78 2.053,27 % 0,66  
Seans Raporu 15:41
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