***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.06.2022 20:10
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13/06/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında toplanan aynı tarihli Yönetin Kurulu toplantısında
1. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine, Dursun Ali Alp, Saim Kılıç ve Eyüp Vural Aydın'ın seçilmelerine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine, Saim Kılıç'ın komite başkanı olarak belirlenmesine,
2. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi görevlerini de icra etmesine,
3. Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine bağımsız üyeler Dursun Ali Alp, Saim Kılıç ve Eyüp Vural Aydın'ın seçilmelerine, Dursun Ali Alp'in komite başkanı olarak belirlenmesine,
4. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Dursun Ali Alp, Saim Kılıç ve Eyüp Vural Aydın'ın seçilmelerine, Eyüp Vural Aydın'ın komite başkanı olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037034
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