***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.05.2023 18:06
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24/05/2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında toplanan aynı tarihli Yönetin Kurulu toplantısında
1. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine, Dursun Ali Alp, Saim Kılıç ve Eyüp Vural Aydın'ın seçilmelerine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine, Saim Kılıç'ın komite başkanı olarak belirlenmesine,
2. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi görevlerini de icra etmesine,
3. Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine bağımsız üyeler Dursun Ali Alp, Saim Kılıç ve Eyüp Vural Aydın'ın seçilmelerine, Dursun Ali Alp'in komite başkanı olarak belirlenmesine,
4. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Dursun Ali Alp, Saim Kılıç ve Eyüp Vural Aydın'ın seçilmelerine, Eyüp Vural Aydın'ın komite başkanı olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153445
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -46,05
|Açılış
|: 4.477
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|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
18:0519,8934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 21,3000
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|Önceki Kapanış
|: 21,2000
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19,9005
En Düşük
19,8142
18:0521,4345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 22,9000
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|Önceki Kapanış
|: 22,8000
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21,5090
En Düşük
21,3426
18:051.259,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.259,74
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|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|TLMAN
|48,84
|27.609.601
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,46
|264.613.350
|% -9,98
|
|ONCSM
|81,70
|291.621.967
|% -9,97
|
|MARKA
|23,50
|556.386
|% -9,96
|
|POLTK
|2.545,50
|59.618.230
|% -9,59
|
|BVSAN
|43,74
|248.164.527
|% -7,53
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 1,30
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% -1,19
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% -0,90
|
|KOZAL
|18,96
|1.451.501.614
|% 0,90
|
|ASTOR
|48,96
|1.315.913.561
|% -4,00
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% -1,75
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,88
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% -1,14
|
|KOZAL
|18,96
|1.451.501.614
|% 0,90
|
|AKFYE
|10,07
|614.883.975
|% 2,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8890
|19,8943
|% 0,19
|
|Euro
|21,4116
|21,4374
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,5091
|24,6320
|% -0,22
|
|Frank
|21,8898
|22,0217
|% -0,17
|
|Riyal
|5,2877
|5,3142
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|-4,73
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.260
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.616
|4.737
|-64,00
|
|Çeyrek
|2.301
|2.361
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,84
|-0,13
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|1,39
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
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17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
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17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
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17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem