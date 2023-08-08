***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 08.08.2023 tarihli toplantısında, Dr. Selma KURTAY'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilmesi nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri ve görev dağılımının aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar verilmiştir.Adı SoyadıGöreviProf. Dr. Saim KILIÇKurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıProf. Dr. Dursun Ali ALPKurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiDr. Eyüp Vural AYDINKurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiDr. Selma KURTAYKurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182075BIST