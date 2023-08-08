***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.08.2023 14:36
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.08.2023 tarihli toplantısında, Dr. Selma KURTAY'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilmesi nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri ve görev dağılımının aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı
Görevi
Prof. Dr. Saim KILIÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Dursun Ali ALP
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Dr. Eyüp Vural AYDIN
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Dr. Selma KURTAY
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182075
BIST
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15:097.432
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
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|Açılış
|: 7.496
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7.399
En Yüksek
7.504
15:0927,0202
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|: 0,21%
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|Açılış
|: 27,0800
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26,9263
15:0929,6075
En Yüksek
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|Açılış
|: 29,6000
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29,5599
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|Açılış
|: 1.673,07
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|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
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1.694,99
En Düşük
1.672,95
BIST En Aktif Hisseler15:09
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.528.412.330
|% 10,00
|
|SARKY
|32,78
|89.193.591
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.332.615
|% 10,00
|
|TETMT
|740,00
|5.974.760
|% 9,99
|
|ERSU
|9,72
|101.360.498
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKSUE
|34,56
|296.202.488
|% -8,57
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|THYAO
|261,80
|8.069.090.781
|% -1,91
|
|KOZAL
|28,24
|4.763.888.123
|% 3,29
|
|ASTOR
|115,60
|4.438.480.497
|% 7,74
|
|ISCTR
|16,37
|3.061.142.021
|% 1,24
|
|YKBNK
|14,88
|2.936.467.058
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,01
|1.950.028.301
|% -1,31
|
|AKFGY
|4,96
|1.012.977.589
|% -4,06
|
|YKBNK
|14,88
|2.936.467.058
|% 0,27
|
|SKBNK
|3,19
|599.751.390
|% 2,57
|
|ADESE
|2,03
|368.241.205
|% 7,41
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0147
|27,0202
|% 0,21
|
|Euro
|29,5801
|29,6075
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,2145
|34,3861
|% -0,52
|
|Frank
|30,6828
|30,8677
|% -0,36
|
|Riyal
|7,1803
|7,2163
|% 0,13
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-10,46
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|11.431
|11.604
|157,00
|
|Tam
|11.170
|11.252
|106,00
|
|Yarım
|5.589
|5.652
|53,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.826
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-1,78
|
Seans Raporu
15:09
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15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 29 kaybederek (% -0.55 ) 8, 043
-
15:24XU100
Endeks 7, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 86, 159.00 milyon TL de
-
15:24ETILR
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 15.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 329, 666 adet işlem
-
15:23KORDS
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 85.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 976, 395 adet işlem
-
15:22ERSU
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 9.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 039, 254 adet işlem