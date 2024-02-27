***MOGAN* *GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
27.02.2024 16:04
***MOGAN******GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252310
BIST
'
17:389.207
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -127,25
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
17:3831,1494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0473
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
17:3833,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
17:382.039,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,46
|Açılış
|: 2.039,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler17:33
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|32.390.882
|% 10,00
|
|TMPOL
|108,90
|104.461.668
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|274.715.875
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|136.485.971
|% 10,00
|
|PKENT
|388,25
|519.911.601
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|ERSU
|34,74
|33.897.622
|% -9,95
|
|IHYAY
|3,11
|82.220.861
|% -9,86
|
|BORSK
|46,14
|2.695.163.451
|% -7,72
|
|THYAO
|281,00
|11.303.354.772
|% -1,58
|
|EREGL
|47,00
|10.853.662.060
|% 3,12
|
|MIATK
|80,40
|6.555.849.575
|% 4,28
|
|REEDR
|69,75
|6.355.453.517
|% 4,42
|
|SASA
|39,92
|4.569.575.938
|% 0,40
|
|ZOREN
|5,44
|1.418.678.107
|% -4,23
|
|PSGYO
|7,15
|1.538.022.946
|% -6,54
|
|EKGYO
|11,38
|2.191.092.788
|% -2,15
|
|ISCTR
|11,22
|2.103.963.992
|% -2,13
|
|YKBNK
|23,26
|3.078.768.202
|% -0,77
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1452
|31,1515
|% 0,16
|
|Euro
|33,7885
|33,7962
|% 0,00
|
|Sterlin
|39,3745
|39,5720
|% 0,12
|
|Frank
|35,2683
|35,4808
|% 0,22
|
|Riyal
|8,2809
|8,3224
|% 0,17
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|891,37
|893,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,00
|965,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,92
|81,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,75
|2.035,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:33
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17:50VAKKO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 87.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 071 adet işlem
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17:49BINHO
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 597.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 671, 484 adet işlem
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17:48OTKAR
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 502.50 lira fiyatla işlem gören hissede 829, 729 adet işlem
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17:47XU100
Endeks 9, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 33 altında . İşlem hacmi 117, 256.00 milyon TL de
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17:47ISGSY
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 29.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 874 adet işlem