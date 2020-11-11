***MOGAN*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***MOGAN*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.2020 tarih ve 2020/66 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887988BIST