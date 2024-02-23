***MOGAN* *TSKB* *ISMEN* *IYM* *TSK*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
23.02.2024 21:06
***MOGAN******TSKB******ISMEN******IYM******TSK*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler [TSK, TSKB, ISMEN, IYM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. Şirket Esas Sözleşmesidir
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20 24/05/2023 29/05/2023 10840
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251728
BIST
'
18:059.374
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 27,03
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
18:0531,0161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0285
|Açılış
|: 31,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
18:0533,6496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0110
|Açılış
|: 33,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
18:052.033,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 16,04
|Açılış
|: 2.033,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.038,25
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|7,15
|229.984.947
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
|% -9,98
|
|AYCES
|1.111,00
|571.893.271
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
|
|ARASE
|76,60
|451.299.248
|% -9,35
|
|FLAP
|14,59
|266.414.209
|% -7,95
|
|THYAO
|286,50
|10.372.061.680
|% 0,53
|
|EREGL
|46,50
|7.211.048.774
|% -3,49
|
|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
|
|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
|
|EKGYO
|11,63
|4.868.071.116
|% 2,92
|
|TSPOR
|1,80
|518.181.122
|% -0,55
|
|ZOREN
|5,92
|1.356.422.409
|% -1,17
|
|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0203
|31,0422
|% 0,18
|
|Euro
|33,5665
|33,6500
|% 0,03
|
|Sterlin
|39,2294
|39,4261
|% 0,30
|
|Frank
|35,0869
|35,2983
|% 0,06
|
|Riyal
|8,2527
|8,2941
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|901,80
|903,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,58
|980,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,77
|81,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,83
|2.037,20
|% 0,66
|