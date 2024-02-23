***MOGAN* *TSKB* *ISMEN* *IYM* *TSK*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MOGAN******TSKB******ISMEN******IYM******TSK*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TSK, TSKB, ISMEN, IYM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 dönemlerine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251731BIST