***MOGAN* *TSKB* *ISMEN* *IYM* *TSK*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MOGAN******TSKB******ISMEN******IYM******TSK*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TSK, TSKB, ISMEN, IYM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanılmasına İlişkin Rapordur. MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251733BIST