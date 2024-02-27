***MOGAN* *TVM* *TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
27.02.2024 17:47
***MOGAN******TVM******TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252375
BIST
'
18:059.179
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -154,65
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.179
En Yüksek
9.351
18:0531,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0470
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
18:0533,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0537
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
18:052.033,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,87
|Açılış
|: 2.033,93
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|ISBTR
|588.445,00
|2.942.225
|% 669,89
|
|KERVN
|1,98
|5.747.850
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|246.215.622
|% 10,00
|
|PATEK
|99,55
|1.060.567.572
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|523.521.932
|% -10,00
|
|BNTAS
|12,78
|62.544.912
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|523.169.795
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|5.383.682
|% -9,97
|
|ERSU
|34,74
|35.346.488
|% -9,95
|
|THYAO
|280,25
|12.673.498.867
|% -1,84
|
|EREGL
|46,96
|12.508.619.780
|% 3,03
|
|MIATK
|79,00
|6.971.535.058
|% 2,46
|
|REEDR
|69,90
|6.845.538.452
|% 4,64
|
|SASA
|39,98
|4.924.740.685
|% 0,55
|
|ZOREN
|5,38
|1.507.132.994
|% -5,28
|
|EREGL
|46,96
|12.508.619.780
|% 3,03
|
|PSGYO
|7,12
|1.689.886.862
|% -6,93
|
|ISCTR
|11,17
|2.482.323.172
|% -2,57
|
|EKGYO
|11,30
|2.498.834.611
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1383
|31,1491
|% 0,15
|
|Euro
|33,8330
|33,8485
|% 0,16
|
|Sterlin
|39,4073
|39,6049
|% 0,20
|
|Frank
|35,2723
|35,4848
|% 0,23
|
|Riyal
|8,2793
|8,3208
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,47
|22,50
|% 0,66
|
|Platin
|891,87
|894,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,06
|946,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,27
|82,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,55
|2.030,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BORSK
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 45.66 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 793, 055 adet işlem
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17:58DNISI
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 230, 291 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, ARCLK, SASA
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 47 kaybederek (% -1.44 ) 8, 049
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PATEK, BFREN, CUSAN, YAYLA, BANVT, GEREL, SMART, KCAER, TMPOL, IDEAS