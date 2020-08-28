***MON*** MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.08.2020 14:24
***MON*** MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Merkez Adresi Metropol İstanbul A Blok D57 Atatürk Mah. Ataşehir/İstanbul
İnternet Adresi www.monetaportfoy.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
moneta@monetaportfoy.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Metropol İstanbul A Blok D57 Atatürk Mah. Ataşehir/İstanbul 0216 771 29 66 0216 771 29 67
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Özer SERT Genel Müdür 0216 771 29 65 ozer.sert@monetaportfoy.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı+Türev Araçlar Lisansı
Hatice Zeynep DİNÇER Operasyon Müdürü 0216 771 29 66 hzeynepdincer@monetaportfoy.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Şirket portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.
Şirketin Süresi Süresiz
Faaliyet Durumu Aktif
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ YETKİ BELGESİ 18.08.2020 PYP/PY.52/989
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 5.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.400.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A GRUBU Nama 1 TRY 2400000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SAFİR GLOBAL TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2376000 TRY 99
ÖZER SERT 24000 TRY 1
TOPLAM TRY
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKHAN ÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
ÖZER SERT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans / Yatırım Danışmanı
MURAT DOSAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ Finans / Yatırım Danışmanı
İBRAHİM UMUT AYDOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Finans / Yatırım Danışmanı
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Hatice Zeynep DİNÇER Operasyon ve Muhasebe Müdürü
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Büşra ÖZCAN Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı+Türev Araçlar Lisansı+Gayrimenkul Değerleme Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871568
BIST