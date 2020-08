***MON*** MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MON*** MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİşletme Adı MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Merkez Adresi Metropol İstanbul A Blok D57 Atatürk Mah. Ataşehir/İstanbulİnternet Adresi www.monetaportfoy.comElektronik Posta AdresiE-postamoneta@monetaportfoy.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMetropol İstanbul A Blok D57 Atatürk Mah. Ataşehir/İstanbul 0216 771 29 66 0216 771 29 67Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÖzer SERT Genel Müdür 0216 771 29 65 ozer.sert@monetaportfoy.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı+Türev Araçlar LisansıHatice Zeynep DİNÇER Operasyon Müdürü 0216 771 29 66 hzeynepdincer@monetaportfoy.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 LisansıFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Şirket portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.Şirketin Süresi SüresizFaaliyet Durumu AktifYetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıPORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ YETKİ BELGESİ 18.08.2020 PYP/PY.52/989Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 5.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.400.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA GRUBU Nama 1 TRY 2400000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SAFİR GLOBAL TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2376000 TRY 99ÖZER SERT 24000 TRY 1TOPLAM TRYYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÖKHAN ÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı YöneticiÖZER SERT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans / Yatırım DanışmanıMURAT DOSAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ Finans / Yatırım DanışmanıİBRAHİM UMUT AYDOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Finans / Yatırım DanışmanıŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviHatice Zeynep DİNÇER Operasyon ve Muhasebe MüdürüPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıBüşra ÖZCAN Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı+Türev Araçlar Lisansı+Gayrimenkul Değerleme Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871568BIST