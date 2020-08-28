***MON*** MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.08.2020 17:40
***MON*** MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÖKHAN ÜNSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
ÖZER SERT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
MURAT DOSAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrolden Sorumlu Üye
İBRAHİM UMUT AYDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖZER SERT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans / Yatırım Danışmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871626
BIST
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,38
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
18:057,3398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0173
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
18:058,7404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0393
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7486
En Düşük
8,6699
18:05464,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 8,56
|Açılış
|: 464,44
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
465,26
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|30,14
|7.864.768
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.813.581
|% 10,00
|
|OZBAL
|6,06
|95.229.515
|% 9,98
|
|TKURU
|141,60
|439.102
|% 9,94
|
|ULAS
|2,90
|46.124.639
|% 9,85
|
|OYLUM
|3,20
|41.709.278
|% -6,71
|
|ORMA
|9,20
|242.403
|% -6,22
|
|DIRIT
|2,08
|305.279
|% -5,45
|
|AKSGY
|2,75
|11.565.225
|% -4,18
|
|CUSAN
|5,62
|101.856.556
|% -4,10
|
|PGSUS
|47,00
|117.186.875
|% -1,05
|
|CRFSA
|7,73
|111.937.475
|% 2,93
|
|CUSAN
|5,62
|101.856.556
|% -4,10
|
|RTALB
|59,95
|90.745.255
|% 1,35
|
|ULUUN
|10,07
|77.283.902
|% 1,31
|
|IHLGM
|1,48
|71.574.215
|% -1,33
|
|HLGYO
|2,09
|71.598.282
|% -1,42
|
|ODAS
|2,53
|46.438.172
|% 2,85
|
|CUSAN
|5,62
|101.856.556
|% -4,10
|
|ULAS
|2,90
|46.124.639
|% 9,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3322
|7,3398
|% -0,24
|
|Euro
|8,7229
|8,7404
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7578
|9,8068
|% 0,90
|
|Frank
|8,0853
|8,1340
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9498
|1,9596
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|39,69
|
|Altın Gr.
|465
|465
|8,82
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|37,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,63
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,14
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
-
17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
-
17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem