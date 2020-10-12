Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MON*** MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.10.2020 14:51
GÜNCEL HABERLER



***MON*** MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÖKHAN ÜNSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
ÖZER SERT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
MURAT DOSAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrolden Sorumlu Üye

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880708


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:111.181
Değişim :  1,30% |  15,20
Açılış :  1.169  
Önceki Kapanış :  1.166  
En Yüksek
1.182 En Düşük
1.169
BIST En Aktif Hisseler16:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 321,20 7.327.141 % 10,00  
RALYH 5,94 8.644.948 % 10,00  
DAGHL 12,10 2.367.910 % 10,00  
ATSYH 4,84 3.830.507 % 10,00  
ALMAD 2,53 5.021.063 % 10,00  
daha fazla
16:09 Alış Satış %  
Dolar 7,8594 7,8659 % 0,12  
Euro 9,2798 9,2890 % -0,05  
Sterlin 10,2070 10,2582 % -0,12  
Frank 8,5967 8,6485 % -0,01  
Riyal 2,0872 2,0976 % -0,05  
daha fazla
16:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.923 -7,03  
Altın Gr. 486 486 -1,74  
Cumhuriyet 3.227 3.276 6,00  
Tam 3.209 3.289 -3,31  
Yarım 1.551 1.591 -1,60  
Çeyrek 778 795 -0,80  
Gümüş.Ons 25,01 25,04 -0,13  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,02  
B. Petrol 42,17 42,17 -0,68  
Seans Raporu 16:09
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru