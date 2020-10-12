***MON*** MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.10.2020 14:51
***MON*** MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÖKHAN ÜNSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
ÖZER SERT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
MURAT DOSAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrolden Sorumlu Üye
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880708
BIST
16:111.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 15,20
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
16:117,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
16:119,2901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
16:11485,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,07
|Açılış
|: 485,59
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
484,89
BIST En Aktif Hisseler16:09
|KENT
|321,20
|7.327.141
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.644.948
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.367.910
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|3.830.507
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.622.794
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|ISATR
|305.000,00
|305.000
|% -9,97
|
|PETKM
|4,69
|1.551.848.109
|% 1,74
|
|ZOREN
|2,90
|941.695.446
|% 5,07
|
|GARAN
|7,21
|800.034.315
|% 1,55
|
|SISE
|6,93
|781.788.510
|% 0,29
|
|ISFIN
|4,11
|604.441.740
|% 4,05
|
|PETKM
|4,69
|1.551.848.109
|% 1,74
|
|ZOREN
|2,90
|941.695.446
|% 5,07
|
|EKGYO
|1,84
|473.048.778
|% 2,22
|
|TSKB
|1,14
|199.731.555
|% 1,79
|
|SKBNK
|1,73
|269.885.177
|% 4,22
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8594
|7,8659
|% 0,12
|
|Euro
|9,2798
|9,2890
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,2070
|10,2582
|% -0,12
|
|Frank
|8,5967
|8,6485
|% -0,01
|
|Riyal
|2,0872
|2,0976
|% -0,05
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-7,03
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|6,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,31
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,60
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|-0,68
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 05 artarak (% 1.01 ) 1, 311
-
16:24
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KERVT, KENT
-
16:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, ZOREN, GARAN
-
16:24XU100
Endeks 1, 180 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 16, 172.00 milyon TL de
-
16:24TMSN
Yüzde 5.38 oranında artışla 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 623, 556 adet işlem