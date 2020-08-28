***MON*** MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***MON*** MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYok.Bildirim İçeriğiAçıklamalarMoneta Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulundan 18.08.2020 itibarıyla PYŞ/PY.52/989 numaralı "Faaliyet Yetki Belgesi" almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871569BIST