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***MON*** MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim

28.08.2020 14:40
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***MON*** MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )

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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim

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Yok.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Moneta Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulundan 18.08.2020 itibarıyla PYŞ/PY.52/989 numaralı "Faaliyet Yetki Belgesi" almıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871569


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Tam 3.049 3.127 34,16  
Yarım 1.474 1.513 16,53  
Çeyrek 739 756 8,26  
Gümüş.Ons 27,31 27,34 0,30  
Gümüş Gr. 6,47 6,47 0,08  
B. Petrol 45,61 45,61 0,01  
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