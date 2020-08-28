***MON*** MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
28.08.2020 14:40
***MON*** MONETA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Moneta Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulundan 18.08.2020 itibarıyla PYŞ/PY.52/989 numaralı "Faaliyet Yetki Belgesi" almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871569
BIST
15:561.097
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -11,76
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.097
15:567,3407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
15:568,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0191
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
15:56461,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,58
|Açılış
|: 461,46
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,50
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler15:56
|GYHOL
|26,62
|71.642.581
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.343.380
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.524.731
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|BURVA
|63,50
|2.320.481
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|YKGYO
|3,84
|78.396.387
|% -5,65
|
|UFUK
|7,00
|103.753
|% -5,41
|
|KRDMD
|3,02
|934.119.685
|% 2,72
|
|PETKM
|4,03
|872.199.712
|% -1,47
|
|GARAN
|6,92
|819.030.638
|% -1,00
|
|ZOREN
|2,83
|696.175.239
|% 5,20
|
|TSPOR
|5,13
|607.320.009
|% 5,56
|
|KRDMD
|3,02
|934.119.685
|% 2,72
|
|ZOREN
|2,83
|696.175.239
|% 5,20
|
|PETKM
|4,03
|872.199.712
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,84
|271.464.818
|% -1,60
|
|AKENR
|1,98
|261.089.250
|% 1,54
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3365
|7,3407
|% -0,22
|
|Euro
|8,7127
|8,7202
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7182
|9,7670
|% 0,49
|
|Frank
|8,0803
|8,1290
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9519
|1,9617
|% -0,08
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|21,83
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,13
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|40,00
|
|Tam
|3.049
|3.127
|34,16
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|16,53
|
|Çeyrek
|739
|756
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|45,61
|45,61
|0,01
|