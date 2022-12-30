***MPARK* *AKSEN* *GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MPARK******AKSEN******GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [AKSEN, GWIND, MPARK]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 6.9. maddesi uyarınca, 02.01.2023 tarihinden itibaren BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiAKSA ENERJI XSRDK 02/01/2023GALATA WIND ENERJI XSRDK 02/01/2023MLP SAGLIK XSRDK 02/01/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091510BIST