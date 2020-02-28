***MPARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
28.02.2020 17:37
***MPARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
09/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSMLPC42114
Nominal Değer (TL)
14.700.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/03/2020
Vadesi (Gün)
412
İtfa Tarihi
15/04/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822858
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0439
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
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6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
18:05316,97
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -9,26
|Açılış
|: 316,97
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
316,31
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|ADESE
|1,12
|6
|% -23,29
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9804
|8,0204
|% 0,12
|
|Frank
|6,4406
|6,4794
|% 1,08
|
|Riyal
|1,6594
|1,6677
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|-46,21
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,75
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,14
|
|B. Petrol
|49,66
|49,66
|-2,07
|
Seans Raporu
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