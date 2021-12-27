***MPARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular
27.12.2021 17:49
***MPARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular )
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Açıklamalar
Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmekte olan MPARK (MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.) pay vadeli işlem sözleşmelerinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verilmiştir. Halen işlem görmekte olan Aralık 2021, Ocak 2022 ve Şubat 2022 vade aylarına ait sözleşmeler, vade sonu tarihlerine kadar işlem görmeye devam edecektir.
Önemle duyurulur.
Saygılarımızla,
VİOP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986421
BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.899
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|Önceki Kapanış
|: 1.891
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1.943
En Düşük
1.873
18:0511,4706
En Yüksek
|Değişim
|: 4,36%
|| 0,4792
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
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11,5814
En Düşük
10,7605
18:0513,0652
En Yüksek
|Değişim
|: 5,03%
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|Açılış
|: 12,9700
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|Önceki Kapanış
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14,1284
En Düşük
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18:05670,38
En Yüksek
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|: 5,02%
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|Açılış
|: 670,38
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|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
674,43
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|17,38
|12.266.747
|% 10,00
|
|DOBUR
|79,20
|12.304.166
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.797.929
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.497.571
|% -9,90
|
|RODRG
|17,60
|4.767.626
|% -7,32
|
|SANFM
|31,38
|16.420.250
|% -7,21
|
|YBTAS
|15.599,20
|519.563
|% -6,42
|
|UFUK
|18,09
|828.757
|% -6,27
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|THYAO
|20,78
|2.274.516.221
|% -1,61
|
|SASA
|51,35
|2.011.867.495
|% 7,88
|
|EREGL
|28,72
|1.934.484.334
|% 1,20
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|YKBNK
|3,66
|1.403.914.570
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,22
|667.934.709
|% 0,00
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|TSKB
|1,51
|236.085.699
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4869
|11,4893
|% 4,53
|
|Euro
|13,0013
|13,0683
|% 5,05
|
|Sterlin
|15,3738
|15,4509
|% 4,60
|
|Frank
|12,4733
|12,5484
|% 4,73
|
|Riyal
|3,0507
|3,0660
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|6,89
|
|Altın Gr.
|669
|669
|30,91
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,51
|8,52
|0,39
|
|B. Petrol
|78,16
|78,16
|2,37
|