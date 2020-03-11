***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 12:06
***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MPARK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826876
BIST
12:20102.521
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.458,11
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
12:206,1656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
12:206,9828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0352
|Açılış
|: 6,9680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
12:20328,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,14
|Açılış
|: 328,72
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|126.601.283
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|26.123.545
|% 19,79
|
|DEVA
|9,90
|80.701.813
|% 19,42
|
|SELEC
|7,28
|41.369.551
|% 18,37
|
|ECZYT
|10,72
|47.377.081
|% 16,65
|
|OYAYO
|4,78
|583.332
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.503.704
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,80
|442.818.526
|% -0,39
|
|THYAO
|10,09
|323.917.888
|% 1,20
|
|GARAN
|9,48
|165.861.249
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,40
|140.686.635
|% -7,76
|
|ECILC
|3,99
|126.601.283
|% 19,82
|
|ODAS
|1,69
|109.166.360
|% -1,74
|
|IHLGM
|1,18
|72.404.677
|% -0,84
|
|CEMAS
|0,97
|52.871.634
|% -3,00
|
|YKBNK
|2,31
|108.822.658
|% 2,21
|
|EKGYO
|1,29
|57.171.505
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9490
|7,9888
|% 0,27
|
|Frank
|6,5601
|6,5997
|% 0,56
|
|Riyal
|1,6374
|1,6457
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|9,38
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|15,00
|
|Tam
|2.170
|2.224
|14,80
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|7,16
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,82
|36,82
|-0,40
|