***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:00
***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MPARK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827288
BIST
09:5598.448
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -2.518,11
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
98.448
En Düşük
98.448
09:556,2225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
09:557,0338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0488
En Düşük
6,9909
09:55327,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,92
|Açılış
|: 327,57
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|1,35
|2.343.653
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,52
|26.985.910
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,81
|40.233.263
|% 0,00
|
|EREGL
|8,46
|216.250.255
|% 0,00
|
|GOLTS
|12,00
|3.666.880
|% 0,00
|
|AGYO
|1,35
|2.343.653
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,52
|26.985.910
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,81
|40.233.263
|% 0,00
|
|EREGL
|8,46
|216.250.255
|% 0,00
|
|GOLTS
|12,00
|3.666.880
|% 0,00
|
|ASELS
|26,16
|1.153.013.832
|% 0,00
|
|THYAO
|9,61
|968.039.020
|% 0,00
|
|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,12
|224.133.412
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% 0,00
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9337
|7,9735
|% -0,07
|
|Frank
|6,6317
|6,6716
|% 0,56
|
|Riyal
|1,6535
|1,6618
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|1,35
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,63
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,29
|34,29
|-1,50
|