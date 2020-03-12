***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:31
***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MPARK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827541
BIST
17:1493.826
En Yüksek
|Değişim
|: -7,07%
|| -7.140,39
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:146,2843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0740
|Açılış
|: 6,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2856
En Düşük
6,2064
17:147,0284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:14319,69
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -6,97
|Açılış
|: 319,69
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
319,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,72
|54.077.173
|% 18,26
|
|VKING
|3,84
|11.448.242
|% 12,94
|
|ECILC
|4,43
|393.869.682
|% 11,03
|
|SELEC
|8,05
|198.861.838
|% 9,08
|
|DEVA
|10,75
|266.638.982
|% 8,15
|
|TKNSA
|5,44
|58.058.259
|% -20,00
|
|OSTIM
|1,28
|22.018.075
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.536.315
|% -20,00
|
|YESIL
|8,92
|8.056.809
|% -20,00
|
|MRGYO
|0,68
|9.528.631
|% -20,00
|
|ASELS
|24,50
|820.068.826
|% -6,35
|
|THYAO
|8,72
|565.745.761
|% -9,26
|
|GARAN
|8,79
|396.968.477
|% -8,25
|
|ECILC
|4,43
|393.869.682
|% 11,03
|
|MGROS
|19,59
|287.011.291
|% -14,75
|
|IHLGM
|0,90
|166.871.425
|% -19,64
|
|ODAS
|1,33
|187.727.886
|% -17,39
|
|CEMAS
|0,75
|81.374.895
|% -18,48
|
|KARSN
|1,35
|133.621.508
|% -12,34
|
|ADESE
|1,07
|118.089.275
|% -18,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8911
|7,9307
|% -0,61
|
|Frank
|6,6199
|6,6598
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6686
|1,6770
|% 1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|-50,07
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,88
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|
|Tam
|2.122
|2.176
|-57,65
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|-27,88
|
|Çeyrek
|514
|526
|-13,94
|
|Gümüş.Ons
|15,87
|15,89
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|32,99
|32,99
|-2,80
|