***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 17:31
***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MPARK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828867
BIST
17:3396.204
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 2.564,20
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:336,3129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:337,0098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0631
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:33318,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,21
|Açılış
|: 318,15
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|588.392
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.140.943
|% 10,00
|
|ALARK
|3,97
|34.449.586
|% 9,97
|
|ARDYZ
|11,47
|8.645.639
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.660.783
|% 9,95
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|SELEC
|7,35
|82.597.930
|% -9,93
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|THYAO
|9,08
|1.117.996.267
|% 7,08
|
|TSPOR
|3,36
|339.072.707
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,23
|337.984.949
|% 4,69
|
|ODAS
|1,36
|326.516.939
|% 3,03
|
|PETKM
|3,16
|283.494.476
|% 4,64
|
|ODAS
|1,36
|326.516.939
|% 3,03
|
|IHLGM
|0,94
|176.694.616
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,23
|337.984.949
|% 4,69
|
|EKGYO
|1,20
|170.760.076
|% 4,35
|
|CEMAS
|0,78
|85.181.421
|% 5,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8596
|7,8990
|% -0,65
|
|Frank
|6,6035
|6,6433
|% -0,89
|
|Riyal
|1,6750
|1,6834
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|-6,44
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.109
|2.163
|-4,48
|
|Yarım
|1.020
|1.046
|-2,17
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,31
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,10
|
|B. Petrol
|34,76
|34,76
|1,54
|