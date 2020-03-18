***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:01
***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MPARK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830270
BIST
11:0886.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -238,78
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
11:086,4527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0541
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4593
En Düşük
6,3873
11:087,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0512
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1109
En Düşük
7,0187
11:08312,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -1,98
|Açılış
|: 312,57
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
310,07
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.057.205
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|593.457
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|CELHA
|6,19
|616.217
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|ASELS
|22,22
|249.127.872
|% 1,09
|
|THYAO
|8,01
|238.565.288
|% 0,38
|
|GARAN
|8,37
|216.070.333
|% -0,24
|
|TSPOR
|2,59
|128.058.376
|% -4,07
|
|YKBNK
|2,05
|99.658.307
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,59
|128.058.376
|% -4,07
|
|YKBNK
|2,05
|99.658.307
|% 0,00
|
|ODAS
|1,23
|56.228.532
|% 4,24
|
|IHLAS
|0,46
|14.795.449
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|26.424.189
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7437
|7,7826
|% 0,73
|
|Frank
|6,6845
|6,7248
|% 0,83
|
|Riyal
|1,7158
|1,7244
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|-25,58
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,49
|12,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,30
|28,30
|-0,43
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -497, 3 kaybederek (% -0.47 ) 105, 356
-
11:24XU100
Endeks 86, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 2, 109.00 milyon TL de
-
11:24IHEVA
Yüzde -9.63 oranında düşüşle 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 820 adet işlem
-
11:23ECILC
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 962, 694 adet işlem
-
11:22IHGZT
Yüzde 9.50 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 801 adet işlem