***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2020 13:26
***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841090
BIST
14:04101.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 410,37
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.579
14:046,9857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
14:047,5771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
14:04382,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,95
|Açılış
|: 382,97
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,29
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|25,30
|1.032.860
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.460.054
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|137.222.220
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|37.573.935
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|69.078
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|IHGZT
|3,93
|307.039
|% -7,96
|
|DENGE
|1,31
|430.449
|% -6,43
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,48
|613.760.940
|% 5,10
|
|SOKM
|11,81
|449.257.010
|% -2,40
|
|THYAO
|10,53
|300.911.255
|% -1,13
|
|MPARK
|15,64
|279.010.395
|% -4,05
|
|GARAN
|8,36
|258.541.199
|% 0,60
|
|ODAS
|1,79
|231.181.019
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,11
|128.364.240
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|112.088.250
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.460.054
|% 10,00
|
|PETKM
|3,53
|254.405.945
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6361
|8,6794
|% -0,21
|
|Frank
|7,1390
|7,1821
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-4,46
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.510
|-4,80
|
|Tam
|2.518
|2.572
|-4,90
|
|Yarım
|1.227
|1.257
|-2,40
|
|Çeyrek
|615
|629
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,58
|23,58
|0,84
|
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