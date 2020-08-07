***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:56
***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866453
BIST
10:421.020
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -14,42
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.018
10:427,3209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0923
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3212
En Düşük
7,2144
10:428,6747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0623
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6747
En Düşük
8,5597
10:42484,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,47
|Açılış
|: 484,76
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,17
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|112.024
|% 9,85
|
|RTALB
|50,70
|65.656.598
|% 7,46
|
|ROYAL
|3,00
|3.582.768
|% 7,14
|
|IHGZT
|2,16
|111.352
|% -10,00
|
|DOBUR
|25,20
|648.567
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|348.237
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,77
|461.586.070
|% -6,35
|
|SISE
|5,91
|227.833.634
|% 2,78
|
|ASELS
|14,88
|201.337.636
|% -2,55
|
|GARAN
|6,40
|162.078.950
|% -1,08
|
|EREGL
|8,05
|124.460.131
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,77
|461.586.070
|% -6,35
|
|TSKB
|1,03
|54.203.654
|% -0,96
|
|KRDMD
|2,51
|101.905.840
|% -3,09
|
|SISE
|5,91
|227.833.634
|% 2,78
|
|IHLAS
|0,71
|24.700.213
|% -6,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5623
|9,6102
|% 1,00
|
|Frank
|7,9950
|8,0432
|% 1,07
|
|Riyal
|1,9454
|1,9551
|% 1,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.060
|-3,61
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,69
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.303
|3.489
|28,40
|
|Yarım
|1.603
|1.691
|13,70
|
|Çeyrek
|804
|851
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|28,30
|28,33
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|44,99
|44,99
|-0,10
|