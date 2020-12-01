***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2020 10:26
***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MPARK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890696
BIST
12:381.303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 19,03
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.288
12:387,8647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0391
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
12:389,4258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0900
|Açılış
|: 9,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
12:38454,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,09
|Açılış
|: 454,09
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
456,28
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler12:36
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,77
|10.332.814
|% 9,97
|
|ETYAT
|4,08
|4.195.682
|% 9,97
|
|SELEC
|13,79
|44.121.256
|% 9,97
|
|NUHCM
|44,16
|48.598.976
|% 9,96
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|LKMNH
|11,70
|59.634.933
|% -5,34
|
|BALAT
|7,50
|45.000
|% -5,30
|
|GARAN
|8,93
|1.245.636.664
|% 2,06
|
|KRDMD
|4,77
|889.784.893
|% -2,65
|
|EKGYO
|2,17
|584.928.943
|% 0,46
|
|TKNSA
|12,68
|411.848.015
|% 4,53
|
|PETKM
|4,24
|386.384.945
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,17
|584.928.943
|% 0,46
|
|KRDMD
|4,77
|889.784.893
|% -2,65
|
|GARAN
|8,93
|1.245.636.664
|% 2,06
|
|YKBNK
|2,91
|309.894.807
|% 1,75
|
|PETKM
|4,24
|386.384.945
|% 1,19
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8642
|7,8702
|% 0,57
|
|Euro
|9,4188
|9,4277
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,5209
|10,5736
|% 1,16
|
|Frank
|8,6678
|8,7200
|% 1,06
|
|Riyal
|2,0962
|2,1067
|% 0,76
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|17,60
|
|Altın Gr.
|454
|454
|7,19
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.059
|65,00
|
|Tam
|2.997
|3.072
|55,61
|
|Yarım
|1.448
|1.486
|26,90
|
|Çeyrek
|726
|743
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,87
|0,17
|
|B. Petrol
|48,18
|48,18
|0,30
|