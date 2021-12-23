***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:36
***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985753
BIST
15:541.789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -15,62
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
15:5411,1811
En Yüksek
|Değişim
|: -8,28%
|| -1,0088
|Açılış
|: 11,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
15:5412,6893
En Yüksek
|Değişim
|: -8,31%
|| -1,1508
|Açılış
|: 12,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
15:54647,38
En Yüksek
|Değişim
|: -8,54%
|| -60,41
|Açılış
|: 649,72
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler15:52
|PENTA
|359,70
|32.071.317
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.047.790
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.320.952
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.319.071
|% -10,00
|
|GSDHO
|2,70
|190.150.015
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|15.163.805
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.381.484
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,81
|3.095.518.236
|% -0,59
|
|SISE
|12,62
|2.449.288.980
|% -4,97
|
|EREGL
|25,04
|1.929.516.499
|% -1,57
|
|THYAO
|18,68
|1.443.326.491
|% -1,06
|
|TUPRS
|144,10
|1.405.275.702
|% -3,74
|
|YKBNK
|3,57
|1.314.139.943
|% 2,59
|
|GARAN
|11,81
|3.095.518.236
|% -0,59
|
|SISE
|12,62
|2.449.288.980
|% -4,97
|
|DOHOL
|2,71
|455.536.416
|% -2,52
|
|KRDMD
|8,84
|1.388.873.259
|% -4,95
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1403
|11,1459
|% -8,56
|
|Euro
|12,6093
|12,6676
|% -8,47
|
|Sterlin
|14,9509
|15,0259
|% -8,02
|
|Frank
|12,0799
|12,1526
|% -8,62
|
|Riyal
|2,9651
|2,9799
|% -8,48
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,13
|
|Altın Gr.
|648
|648
|-59,68
|
|Cumhuriyet
|4.414
|4.481
|-424,00
|
|Tam
|4.300
|4.445
|-493,27
|
|Yarım
|2.078
|2.150
|-238,61
|
|Çeyrek
|1.042
|1.075
|-119,30
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,18
|8,19
|-0,77
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,25
|
Seans Raporu
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