***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 10:00
***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065399
BIST
10:173.283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 22,96
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.271
10:1718,4896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4941
En Düşük
18,4396
10:1717,8891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1549
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9049
En Düşük
17,6995
10:17973,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,20
|Açılış
|: 972,72
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
974,26
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler10:15
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|GRNYO
|5,04
|3.027.038
|% 9,09
|
|CRDFA
|3,69
|11.016.909
|% 7,89
|
|ALCTL
|38,84
|12.208.702
|% 6,18
|
|KMPUR
|56,00
|27.487.973
|% 6,16
|
|ISGYO
|8,19
|3.909.153
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|515.549
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|9.208.669
|% -9,96
|
|TSKB
|2,36
|28.638.763
|% -9,92
|
|SKBNK
|2,06
|13.682.658
|% -9,65
|
|THYAO
|70,10
|402.332.575
|% 1,01
|
|SASA
|67,55
|363.899.326
|% 1,81
|
|HEKTS
|55,85
|204.664.864
|% 2,48
|
|EKGYO
|4,00
|201.564.290
|% 1,78
|
|SISE
|26,68
|166.062.845
|% 0,53
|
|EKGYO
|4,00
|201.564.290
|% 1,78
|
|ZOREN
|4,10
|165.777.389
|% -3,53
|
|YKBNK
|6,98
|161.928.520
|% 0,72
|
|KATMR
|1,81
|40.176.823
|% 0,56
|
|VAKBN
|7,74
|150.956.762
|% -2,64
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4685
|18,4839
|% 0,05
|
|Euro
|17,8527
|17,8756
|% 0,80
|
|Sterlin
|19,8705
|19,9702
|% 1,05
|
|Frank
|18,6222
|18,7344
|% 0,63
|
|Riyal
|4,8976
|4,9222
|% 0,10
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|16,98
|
|Altın Gr.
|972
|972
|8,85
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.610
|6.719
|40,00
|
|Yarım
|3.216
|3.287
|19,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.639
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,70
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|0,18
|
|B. Petrol
|83,99
|83,99
|1,13
|
Seans Raporu
10:15
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10:30XU030
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