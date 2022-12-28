***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 14:33
***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090608
BIST
14:325.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -50,89
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:3218,7198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0489
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:3219,9240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0373
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:321.084,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.084,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:32
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.092.739
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,52
|505.755.512
|% 9,41
|
|PLTUR
|17,36
|17.110.832
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|KOZAL
|600,30
|4.194.619.310
|% -9,44
|
|IMASM
|220,40
|113.902.489
|% -9,30
|
|CMBTN
|557,60
|40.547.650
|% -9,20
|
|KOZAL
|600,30
|4.194.619.310
|% -9,44
|
|THYAO
|140,00
|3.747.704.723
|% -2,17
|
|ENKAI
|32,14
|3.559.885.796
|% 5,17
|
|ASELS
|58,10
|2.802.683.775
|% 0,26
|
|KRDMD
|17,99
|2.799.065.131
|% 1,30
|
|EKGYO
|8,20
|1.581.733.495
|% -1,32
|
|KRDMD
|17,99
|2.799.065.131
|% 1,30
|
|YKBNK
|11,73
|1.662.945.225
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,84
|1.696.653.258
|% -1,15
|
|SKBNK
|3,02
|374.652.320
|% -1,95
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7087
|18,7198
|% 0,26
|
|Euro
|19,9105
|19,9240
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,5177
|22,6306
|% 0,58
|
|Frank
|20,0719
|20,1929
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9615
|4,9864
|% 0,19
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-9,39
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.330
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.550
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,62
|