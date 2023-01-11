***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 17:16
***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MPARK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100408
BIST
17:014.860
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -128,36
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
17:0118,7765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:0120,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0312
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:011.133,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.133,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:01
|SDTTR
|56,65
|7.030.888
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.639.533
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.649.062
|% 9,93
|
|DOGUB
|11,59
|52.854.201
|% 9,44
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|GOZDE
|21,06
|358.036.853
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.137.881
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.725.682
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.470.459
|% -10,00
|
|CEOEM
|18,31
|32.154.174
|% -9,98
|
|THYAO
|129,80
|7.635.747.656
|% -1,07
|
|EREGL
|37,90
|5.655.363.118
|% 0,11
|
|ASELS
|54,85
|5.116.460.877
|% -5,67
|
|KRDMD
|17,79
|4.132.443.937
|% -1,93
|
|TUPRS
|484,30
|4.036.890.780
|% 1,89
|
|EKGYO
|8,35
|3.062.998.645
|% -1,76
|
|YKBNK
|8,95
|3.073.702.804
|% -6,09
|
|KRDMD
|17,79
|4.132.443.937
|% -1,93
|
|SKBNK
|2,62
|554.932.198
|% -4,03
|
|KATMR
|2,09
|418.880.741
|% -9,91
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7747
|18,7765
|% 0,01
|
|Euro
|20,1873
|20,1929
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,6596
|22,7732
|% -0,38
|
|Frank
|20,1250
|20,2462
|% -0,69
|
|Riyal
|4,9831
|5,0081
|% -0,04
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|0,49
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.674
|7.732
|-3,00
|
|Yarım
|3.728
|3.783
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.891
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|0,10
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|1,62
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16BRLSM
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 627, 671 adet işlem
-
17:15OZKGY
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 14.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 227, 459 adet işlem
-
17:15OZKGY
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 14.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 227, 459 adet işlem
-
17:14EYGYO
Yüzde -8.28 oranında düşüşle 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 995, 783 adet işlem
-
17:13XU100
Endeks 4, 857 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 84, 296.00 milyon TL de