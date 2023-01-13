***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 14:14
***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MPARK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101957
BIST
14:125.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 47,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
14:1218,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
14:1220,3235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0690
|Açılış
|: 20,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3195
14:121.150,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,57
|Açılış
|: 1.150,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler14:10
|ONCSM
|37,40
|5.750.362
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|21.232.023
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|935.774
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|15.953.527
|% 9,98
|
|AKENR
|4,63
|39.034.684
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|228.697
|% -7,07
|
|EKGYO
|8,02
|2.793.885.909
|% -5,76
|
|ALFAS
|235,70
|204.764.491
|% -5,72
|
|AYES
|26,90
|216.310
|% -4,61
|
|THYAO
|136,00
|5.202.450.698
|% 0,15
|
|ASELS
|55,80
|3.719.759.835
|% -0,18
|
|EREGL
|40,18
|3.576.347.175
|% 1,52
|
|KRDMD
|18,59
|3.352.636.476
|% -1,64
|
|EKGYO
|8,02
|2.793.885.909
|% -5,76
|
|EKGYO
|8,02
|2.793.885.909
|% -5,76
|
|KRDMD
|18,59
|3.352.636.476
|% -1,64
|
|YKBNK
|9,20
|1.642.139.988
|% 1,77
|
|SKBNK
|2,63
|341.183.771
|% -0,38
|
|PETKM
|17,78
|1.769.118.743
|% 2,07
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7836
|18,7862
|% 0,01
|
|Euro
|20,3183
|20,3302
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,8902
|23,0050
|% 0,09
|
|Frank
|20,1741
|20,2956
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9868
|5,0118
|% 0,03
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|8,07
|
|Altın Gr.
|1.150
|1.150
|3,99
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|86,00
|
|Tam
|7.814
|7.888
|78,00
|
|Yarım
|3.808
|3.860
|38,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,86
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ARCLK, KOZAL
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ALARK, SASA
-
14:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 23 artarak (% 0.48 ) 4, 442
-
14:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, UMPAS, BOSSA, ARMDA, RODRG, TNZTP, SOKE, ONCSM, KNFRT, VKING
-
14:25
KMPUR, EMKEL, DYOBY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında