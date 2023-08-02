***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu









***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler MPARKAçıklamalar MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Lightyear Healthcare B.V. adına veklaten Seyfi Emre Sarıgedik tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179589BIST