***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
02.08.2023 12:24
***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Açıklamalar MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Lightyear Healthcare B.V. adına veklaten Seyfi Emre Sarıgedik tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179589
BIST
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12:577.233
En Düşük
|Değişim
|: 0,90%
|| 64,39
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.241
12:5726,9678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0321
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,9005
12:5729,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0131
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,5443
12:571.690,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.690,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler12:55
|KTSKR
|68,20
|86.492.772
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|3.920.126
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|MRSHL
|697,00
|80.374.003
|% 9,99
|
|SEYKM
|8,37
|10.111.261
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|7.496.110
|% -9,98
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|TUKAS
|10,60
|660.738.179
|% -6,69
|
|EREGL
|42,04
|3.889.278.442
|% 3,14
|
|THYAO
|233,70
|3.218.943.580
|% 1,17
|
|SASA
|63,70
|3.130.717.829
|% -1,09
|
|ASTOR
|113,80
|2.366.583.703
|% 0,62
|
|YKBNK
|14,29
|1.940.817.816
|% -0,28
|
|IHYAY
|1,29
|208.599.481
|% 0,78
|
|YKBNK
|14,29
|1.940.817.816
|% -0,28
|
|EKGYO
|8,63
|1.088.255.951
|% 0,70
|
|GSDHO
|5,67
|693.496.082
|% -1,05
|
|EREGL
|42,04
|3.889.278.442
|% 3,14
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9560
|26,9732
|% 0,14
|
|Euro
|29,6111
|29,6230
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,3588
|34,5312
|% 0,12
|
|Frank
|30,6212
|30,8057
|% -0,13
|
|Riyal
|7,1654
|7,2013
|% 0,09
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|5,37
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,94
|
|Cumhuriyet
|11.288
|11.458
|-13,00
|
|Tam
|11.036
|11.115
|-16,00
|
|Yarım
|5.522
|5.583
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,07
|21,09
|0,04
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|0,45
|