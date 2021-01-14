***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.01.2021 09:18
***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Schroders Plc tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901981
BIST
18:051.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
0
En Düşük
0
18:057,4244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4244
En Düşük
7,3954
18:059,0369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0365
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,0369
En Düşük
8,9913
18:05438,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,94
|Açılış
|: 438,56
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,24
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|12,70
|17.797.537
|% 0,00
|
|PAGYO
|6,35
|6.110.981
|% 0,00
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,60
|514.908.107
|% 0,00
|
|EGSER
|12,70
|17.797.537
|% 0,00
|
|PAGYO
|6,35
|6.110.981
|% 0,00
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,60
|514.908.107
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 0,00
|
|TCELL
|17,15
|1.568.906.832
|% 0,00
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|828.031.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|997.648.240
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,05
|851.805.737
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4166
|7,4210
|% 0,25
|
|Euro
|9,0257
|9,0387
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,0743
|10,1248
|% 0,14
|
|Frank
|8,3172
|8,3673
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9696
|1,9795
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-7,79
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.994
|5,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|1,16
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,56
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,91
|55,91
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58CMBTN
Yüzde 9.57 oranında artışla 435.00 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 892 adet işlem
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17:57SAFKR
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17:56XU100
Endeks 1, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 33, 563.00 milyon TL de
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17:56ETYAT
Yüzde 8.91 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 834, 122 adet işlem
-
17:55VESTL
Yüzde 8.75 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 196, 023 adet işlem