***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.01.2021 13:26
***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Schroders Plc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904404
BIST
14:461.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,85
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.543
En Düşük
1.517
14:467,3536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0510
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3509
14:468,9283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0715
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9252
14:46439,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,33
|Açılış
|: 439,46
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler14:46
|MAALT
|254,20
|41.930.940
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|137.816.591
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.349.776
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.844.272
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.916.110
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,50
|1.434.679.316
|% 1,21
|
|GARAN
|9,61
|1.303.567.038
|% 0,73
|
|KOZAL
|121,00
|987.330.499
|% -0,33
|
|KARSN
|5,43
|799.566.932
|% 4,42
|
|KRDMD
|6,86
|621.163.895
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,50
|1.434.679.316
|% 1,21
|
|TSKB
|1,94
|502.117.096
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|387.594.308
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,53
|350.264.748
|% -2,55
|
|TEKTU
|2,47
|399.974.740
|% 3,35
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3492
|7,3536
|% -0,69
|
|Euro
|8,9237
|8,9283
|% -0,79
|
|Sterlin
|10,0502
|10,1006
|% -0,40
|
|Frank
|8,2655
|8,3153
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9593
|1,9692
|% -0,43
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-3,04
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,13
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,67
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,92
|55,92
|0,24
|
Seans Raporu
14:46
daha fazla
-
15:01ALKIM
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 783, 352 adet işlem
-
15:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, SAHOL, BIMAS
-
15:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 92 kaybederek (% -0.07 ) 1, 353
-
15:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, LUKSK, QNBFB, VAKFN, SEKUR, TBORG, INVEO, KONTR, MAALT, YESIL
-
15:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, ATSYH, SONME, POLTK, MERIT, COSMO, SNPAM