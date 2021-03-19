***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.03.2021 12:19
***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Schroders plc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919222
BIST
15:441.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -27,99
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:447,2563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0663
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:448,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1011
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:44405,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,03
|Açılış
|: 405,72
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:44
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.442.551
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.212.504
|% 9,96
|
|VESTL
|32,00
|686.064.412
|% 9,74
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|9.804.832
|% -9,97
|
|CLEBI
|300,90
|458.436.836
|% -8,82
|
|SANKO
|13,20
|105.645.147
|% -8,27
|
|MNDRS
|3,37
|146.500.220
|% -7,67
|
|ERBOS
|63,90
|87.518.844
|% -7,19
|
|FROTO
|214,30
|1.454.286.063
|% 1,08
|
|THYAO
|13,77
|1.102.940.967
|% -1,22
|
|GLYHO
|6,13
|837.614.111
|% -3,77
|
|GARAN
|8,86
|753.881.927
|% -1,99
|
|SISE
|7,67
|734.248.147
|% -2,04
|
|SKBNK
|1,30
|284.948.536
|% -2,99
|
|EKGYO
|2,09
|337.885.162
|% -3,69
|
|TSKB
|1,63
|258.198.820
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,13
|837.614.111
|% -3,77
|
|ODAS
|3,74
|504.781.976
|% -6,97
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2528
|7,2563
|% -0,91
|
|Euro
|8,6322
|8,6373
|% -1,16
|
|Sterlin
|10,0585
|10,1089
|% -1,07
|
|Frank
|7,7744
|7,8213
|% -1,11
|
|Riyal
|1,9287
|1,9384
|% -0,89
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|3,33
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|2.702
|2.743
|-24,00
|
|Tam
|2.687
|2.757
|-23,01
|
|Yarım
|1.299
|1.334
|-11,14
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,57
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,24
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|-0,58
|
Seans Raporu
15:44
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15:57
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