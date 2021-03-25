***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2021 12:13
***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Schroders plc tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920400
BIST
13:261.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.409
13:267,9435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9969
En Düşük
7,8757
13:269,4455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0606
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
13:26442,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,55
|Açılış
|: 442,34
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler13:26
|KSTUR
|314,60
|485.742
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|82.801
|% 10,00
|
|KRTEK
|16,52
|33.257.939
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|50.913.052
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|27.689.118
|% 9,99
|
|SELGD
|4,30
|146.223
|% -9,47
|
|EMNIS
|23,50
|246.333
|% -6,00
|
|PEKGY
|2,07
|97.698.976
|% -5,91
|
|KUTPO
|54,10
|51.027.599
|% -4,67
|
|SODSN
|41,50
|146.432
|% -4,60
|
|GARAN
|7,13
|1.690.425.067
|% -0,97
|
|SASA
|47,32
|1.024.472.379
|% 0,04
|
|KOZAL
|121,10
|599.588.042
|% 1,94
|
|KRDMD
|6,71
|511.540.858
|% 0,15
|
|THYAO
|13,02
|483.411.889
|% 0,08
|
|GARAN
|7,13
|1.690.425.067
|% -0,97
|
|SKBNK
|1,20
|144.601.420
|% 0,84
|
|TSKB
|1,43
|145.222.915
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,20
|201.226.796
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,90
|164.378.777
|% -0,52
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9402
|7,9435
|% 0,28
|
|Euro
|9,4247
|9,4455
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,8720
|10,9265
|% 0,58
|
|Frank
|8,4588
|8,5098
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1123
|2,1229
|% 0,29
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-4,10
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.976
|16,00
|
|Tam
|2.918
|2.992
|11,59
|
|Yarım
|1.411
|1.447
|5,61
|
|Çeyrek
|707
|724
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,45
|63,45
|-0,96
|