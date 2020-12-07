***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
07.12.2020 12:01
***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Açıklamalar MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Sancak İnş. Turizm Nakl. ve Dış. Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891687
BIST
14:461.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:467,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0370
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:469,5128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0366
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:46461,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 461,83
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:46
|KRVGD
|10,89
|327.615
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|575.108.679
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,26
|1.950.527
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|82,35
|19.024.894
|% -8,75
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PKENT
|997,00
|1.331.216
|% -5,94
|
|PETKM
|5,00
|3.024.363.389
|% 7,76
|
|GARAN
|8,99
|947.620.345
|% -1,32
|
|TUPRS
|95,50
|846.506.131
|% 2,03
|
|DOHOL
|2,83
|817.798.136
|% -1,05
|
|SASA
|20,00
|733.790.869
|% 6,89
|
|PETKM
|5,00
|3.024.363.389
|% 7,76
|
|DOHOL
|2,83
|817.798.136
|% -1,05
|
|TSKB
|1,87
|532.458.092
|% -3,11
|
|EKGYO
|2,07
|565.162.194
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,86
|398.024.271
|% -1,72
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8453
|7,8500
|% 0,47
|
|Euro
|9,5068
|9,5128
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,3708
|10,4228
|% -0,92
|
|Frank
|8,7621
|8,8149
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0849
|2,0954
|% 0,40
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,84
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.106
|-4,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|-11,12
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|-5,38
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,69
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,88
|48,88
|-0,37
|
Seans Raporu
14:46
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14:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, ISCTR, EKGYO
-
14:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 197
-
14:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, YYAPI, RODRG, BRYAT, SNPAM, SILVR, KRVGD, SELEC, SEKFK, SAFKR
-
14:54
ROYAL, RHEAG, SANKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:54
DYOBY, IZTAR, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında